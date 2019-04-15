عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

ترمب عن حريق كاتدرائية نوتردام بباريس.. "شيء مروع"

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، حول الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام في باريس. وقال "من المؤسف مشاهدة الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس"، وطالب بالإسراع في التحرك لإطفاء النيران.

وأعلنت إدارة الإطفاء في باريس، الاثنين، أن حريقاً اندلع في كاتدرائية نوتردام، "مرتبط على الأرجح" بأعمال ترميم هذا الصرح الشهير، بحسب فرق الإطفاء.

وذكر شاهد من "رويترز" أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وقالت رئيسة بلدية باريس: "حريق رهيب" في كاتدرائية نوتردام.

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلغاء خطاب موجه للفرنسيين بسبب الحريق.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر