ترمب عن حريق كاتدرائية نوتردام بباريس.. "شيء مروع"

غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، حول الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام في باريس. وقال "من المؤسف مشاهدة الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس"، وطالب بالإسراع في التحرك لإطفاء النيران.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

وأعلنت إدارة الإطفاء في باريس، الاثنين، أن حريقاً اندلع في كاتدرائية نوتردام، "مرتبط على الأرجح" بأعمال ترميم هذا الصرح الشهير، بحسب فرق الإطفاء.

وذكر شاهد من "رويترز" أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

وقالت رئيسة بلدية باريس: "حريق رهيب" في كاتدرائية نوتردام.

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلغاء خطاب موجه للفرنسيين بسبب الحريق.