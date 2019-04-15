هذه نصيحة ترمب لـ"بوينغ" بشأن طائرتها 737 ماكس المنكوبة

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصيحة لشركة بوينغ، الشركة المصنعة للطائرات المعيبة 737 ماكس.

فقد غرد ترمب الاثنين على تويتر قائلاً إنه إذا كان مسؤولا عن بوينغ، "فسيصلح" الطائرة، "ويضيف بعض الخصائص العظيمة الإضافية، ويعيد الإعلان عن العلامة التجارية للطائرة باسم جديد.

وتابع "لم يعانِ منتج مثلما عانى هذا".

وغرد ترمب ساخرا بالقول "كيف يمكنني أن أعرف شيئا عن العلامات التجارية، ربما لا شيء (لكنني أصبحت رئيسا!)".

وكانت خطوط الطيران والدول قد منعت تحليق الطائرة بوينغ 737 ماكس أو منعتها من دخول مجالها الجوي بعد تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية الشهر الماضي. وهو ثاني تحطم لطائرة مماثلة بعد حادث في إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين أول.

يذكر أن ترمب كان يمتلك ذات يوم خطا جويا قصير العمر أطلق عليه اسم "ترمب شاتل".