وزارة العدل الأميركية تنشر تقرير مولر الخميس

أعلنت وزارة العدل الاميركية، الاثنين، أن تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والشكوك حول قيام الرئيس دونالد ترمب بعرقلة العدالة، سينشر الخميس.

وسيتم نشر التقرير المكون من 400 صفحة، في نسخة لا تشمل معطياته سرية، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إصدار وزير العدل، بيل بار، ملخصا من أربع صفحات يؤكد أن مولر خلص إلى عدم وجود دليل على أي تواطؤ بين روسيا وترامب.

ويطلب الديموقراطيون الاطلاع على تقرير مولر الضخم كاملا، ويعتبرون أنه يمكن أن يتضمن أدلة دامغة ضد الرئيس.

لكن بار أكد أنه سينشر نسخة من التقرير لا تتضمن المعلومات الاستخباراتية والمعطيات السرية التي جمعها تحقيق مولر. ويقول منتقدون إن هذه المعطيات أساسية من أجل معرفة ما إذا كانت هناك أدلة تتعلق بترمب.

وبعيد نشر ملخّص وزير العدل اعتبر ترمب التقرير بمثابة تبرئة كاملة له. وانتقد ترمب والبيت الأبيض الأسس التي بني عليها التحقيق. ويعتبر الرئيس الأميركي أن التحقيق ضم محقّقين منحازين وتخلله تجسس مخالف للقانون على حملته من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

والاثنين، كتب ترمب على "تويتر" أنه "كان من الأجدى بتقرير مولر، الذي صاغه 18 ديموقراطيا غاضبا صودف أنهم من كارهي ترمب (ومناصري كلينتون) أن يركز على الذين تجسسوا على حملتي في عام 2016 وعلى آخرين فبركوا خديعة (تدخل) روسيا".

وأضاف الرئيس الأميركي: "بما أنه لم يحصل تواطؤ، لمَ كان التحقيق أصلا! الجواب هو (بسبب وجود) شرطيين فاسدين والديموقراطيين وهيلاري المحتالة".