إيفانكا ترمب تدشن حملة تدعم تملك ووراثة النساء للأراضي

قالت إيفانكا ابنةالرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها ستدشن حملة من أجل حق النساء في تملك ووراثة الأراضي في أفريقيا فيما زارت إثيوبيا اليوم الاثنين للترويج لمشروع تنموي أميركي قيمته 50 مليون دولار.

وأبلغت إيفانكا التي تعمل مستشارة لوالدها، الصحفيين في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن النساء يمثلن

15 في المئة فحسب من ملاك الأراضي في القارة.

وأضافت "لا تزال 18 دولة في العالم تطبق قوانين تسمح للأزواج بمنع زوجاتهم قانونا من العمل. ونصف هذه الدول في أفريقيا.. بوسعنا بل وينبغي علينا أن نتعامل مع هذه العوائق أمام المساواة للنساء ورخاء الدول".

ولم تحدد كيف ستتصدى لهذه المشاكل. لكنها كانت تروج للمبادرة الدولية لتنمية ورفاهية النساء والتي قال مسؤولون إنها تهدف إلى

تمكين 50 مليون امرأة اقتصاديا بحلول 2025.

واجتمعت إيفانكا مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ومن المقرر أن تختتم جولتها في أفريقيا ومدتها أربعة أيام بزيارة ساحل العاج.