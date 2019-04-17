أنقرة تأمل في تمديد واشنطن إعفاءها من عقوبات طهران

أعربت تركيا، الثلاثاء، عن أملها بأن تمدد الولايات المتحدة الإعفاء الذي منحته لها من العقوبات المفروضة على إيران، بما يسمح لأنقرة بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، على الرغم من التوتر بين الشريكين في حلف شمال الأطلسي على جبهات عدة.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي، ابراهيم كالين، إن وزير المالية التركي، بيرات البيرق، التقى بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين في البيت الأبيض، حيث ناقشا سلسلة من الأمور الخلافية بين الجانبين، من بينها شراء أنقرة لأسلحة من روسيا.

وصرح كالين للصحافيين في واشنطن: "كان اجتماعاً إيجابياً بشكل عام"، لافتاً إلى أن بلاده متفائلة بإصدار إدارة ترمب إعفاء جديداً لتركيا بعد مطالبتها كل الدول العام الماضي بوقف شراء النفط الإيراني.

وأكد المتحدث: "بالطبع نحن نتوقع إعفاء لتركيا"، مضيفاً أن أنقرة لم تتسلم إشعاراً رسمياً.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت إعفاءات لمدة ستة أشهر لثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا ينتهي أجلها في 2 أيار/مايو.

كذلك أشار كالين إلى أن تركيا خفضت وارداتها من إيران بالرغم من معارضتها للعقوبات الأميركية التي فرضها ترمب بشكل أحادي بعد انسحابه من الاتفاق النووي.

أس -400 الروسية

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد إعلان أنقرة أنها ستشتري منظومة الدفاع الجوي الصاروخي أس-400 من روسيا، الخصم الأبرز لحلف شمال الأطلسي.

وردت أميركا بتعليق مشاركة تركيا في مشروع طائرات أف-35 المقاتلة الرئيسي.

وجدد كالين عرض تركيا تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المخاوف الأميركية من إمكان حصول روسيا على بيانات من بلاده تساعد منظومة أس-400 على إسقاط طائرات مقاتلة غربية.

ولفت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تعمل حالياً في مناطق نزاع مثل سوريا، حيث تدخل مقاتلات أف-35 الإسرائيلية الأجواء بشكل متكرر.

وتابع: "عندما تأخذ الأجواء في المنطقة بعين الاعتبار، يجب أن يكون من السهل جداً على الروس الحصول على منفذ لهذه البيانات الحساسة"، موضحاً: "إذا كانوا بانتظار تركيا لنصب منظومة أس-400 على أراضيها للحصول على المعلومات، فإن هذا لا معنى له".

وتواجد كالين في واشنطن للمشاركة في مؤتمر "المجلس التركي الأميركي" الذي يعقد في "فندق ترمب الدولي".