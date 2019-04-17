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ترمب يرجح منافسة "المجنون" و"النعسان" في انتخابات 2020

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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مع ترشح السناتور بيرني ساندرز إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة عام 2020 وإمكانية ترشح نائب الرئيس السابق، جو بايدن، رجح الرئيس دونالد ترمب منافسة "المجنون" ساندز و"النعسان" بايدن.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. أنا أتطلع لمواجهة أياً كان. فليرحم الرب أرواحهما".

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي لم يستقر بعد إذا كان بايدن سيكون مرشحه الأمثل أم لا.

وشغل بايدن منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.

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