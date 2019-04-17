ترمب يرجح منافسة "المجنون" و"النعسان" في انتخابات 2020

مع ترشح السناتور بيرني ساندرز إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة عام 2020 وإمكانية ترشح نائب الرئيس السابق، جو بايدن، رجح الرئيس دونالد ترمب منافسة "المجنون" ساندز و"النعسان" بايدن.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. أنا أتطلع لمواجهة أياً كان. فليرحم الرب أرواحهما".

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2019

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي لم يستقر بعد إذا كان بايدن سيكون مرشحه الأمثل أم لا.

وشغل بايدن منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.