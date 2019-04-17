كوشنر: مقترح السلام بعد رمضان

قال مصدر مطلع إن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، حثَّ مجموعة من السفراء اليوم الأربعاء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفاً أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين.

ونقل المصدر عن كوشنر قوله إن خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو حزيران المقبل.

كما نقل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن كوشنر قوله "سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام".

وكان كوشنر وغرينبلات قد قاما بجولة في الشرق الأوسط، سعيا خلالها لحشد دعم الزعماء العرب بشأن مقترح خطة سلام بالشرق الأوسط، من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الشهور المقبلة.

وتأخر إعلان خطة ترمب للسلام عدة مرات، ولاسيما منذ ثار غضب الفلسطينيين عندما اعترف الرئيس ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.

ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض أن الخطة لن تنشر إلا بعد فترة من إجراء إسرائيل الانتخابات العامة يوم 9 أبريل، والتي ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.