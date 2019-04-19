البيت الأبيض: ترمب أول زعيم سيلتقي إمبراطور اليابان الجديد    

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا سيكونان أول زائرين رسميين لليابان يلتقيان بولي العهد ناروهيتو بعد أن يتم تنصيبه إمبراطورا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن ترمب سيتوجه إلى اليابان في 25 أيار/مايو ليكون "أول ضيف رسمي أجنبي" بعد جلوس الإمبراطور ناروهيتو على العرش الإمبراطوري في الأول من أيار/مايو.

وسيعقد ترمب أيضا محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي الذي سيقوم أيضا بزيارة إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري.

وأضافت ساندرز "اللقاء بين ترمب ورئيس الوزراء آبي سيعيد التأكيد على التحالف الأميركي الياباني كحجر زاوية للسلام والاستقرار والرخاء" في منطقة المحيط الهادي وحول العالم.

وسيعود ترمب إلى اليابان في حزيران/يونيو لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.