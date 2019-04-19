بومبيو يتحدى زعيم كوريا الشمالية بعد مطالب باستبعاده

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي طالبت كوريا الشمالية باستبعاده من المحادثات حول نزع سلاحها النووي، الجمع،ة أنه "لا يزال مكلف فريق" المفاوضين في هذا الملف.

وأكد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بوزيري الخارجية والدفاع اليابانيين "لم يتغير شيء" مضيفا "نواصل العمل". وقال "ما زلت مكلف الفريق".

وكانت كوريا الشمالية قد طالبت هذا الأسبوع باستبعاد بومبيو من المحادثات النووية في المستقبل بعد أن شجع ترمب على ما يبدو على التشدد في موقفه خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، في هانوي.

وكثيرا ما تحدث ترمب بودّ عن علاقته مع كيم، وأعلن الشهر الماضي أنه منع فرض عقوبات جديدة على الدولة التي يعاني اقتصادها من صعوبات، رغم توعد بومبيو بمواصلة ضغوط قوية.

وأضاف بومبيو: "من الواضح أن الرئيس ترمب هو المسؤول عن مجمل الجهود لكن فريقي، والموفد الخاص (ستيف) بيغون، سيواصل قيادة الجهود الأميركية" لضمان أن ينفذ كيم تعهداته.

وتوجه بومبيو 4 مرات العام الماضي إلى بيونغ يانغ، وشدد على أن كيم ملتزم بالشروط العامة للتخلي عن برنامجه النووي في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة.