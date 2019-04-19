ترمب يندد بـ "الفبركة" في تقرير مولر

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، بشهادات "مفبركة" في تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن شبهات تواطؤ بين فريق حملته وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكتب ترمب في تغريدة عبر تويتر: "يسوق البعض مزاعم ضدي في تقرير مولر المجنون الذي صاغه 18 ديمقراطيا من كارهي ترمب، وهي كلها مفبركة ومغلوطة بالكامل".

وأشار الرئيس الأميركي في تغريدة ثانية إلى أن بعض هذه الادعاءات هي "محض هراء".

وأضاف: "تنبهوا إلى الناس الذين يدعون أنهم يدوّنون "ملاحظات"لم تكن موجودة يوما قبل أن يحتاجوا إليها".

ويستند تقرير مولر إلى في بعض فقراته إلى ملاحظات دوّنها مسؤولون، على سبيل المثال.

وقال ترمب: "هذه خدعة بدأت بطريقة غير قانونية بتاتا وما كان يجب أن تحصل".

وبعد تحقيق استمر 22 شهرا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، خلص مولر في تقريره الصادر، الخميس، إلى عدم وجود أي تواطؤ بين فريق حملة ترمب وموسكو.