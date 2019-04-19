جو بايدن يعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الأميركية

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الجمعة، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وذكرت مجلة ذا أتلانتك الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة أن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق يعتزم إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في تسجيل فيديو يذاع يوم الأربعاء.

يأتي الإعلان بعد شهور من التكهنات بشأن ما إذا كان بايدن، العضو المخضرم بالحزب الديمقراطي والذي يحقق تقدما مبكرا في

استطلاعات الرأي، سيسعى للحصول على ترشيح الحزب لمنافسة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات العام المقبل.

وقالت المجلة الأميركية إن فيديو الإعلان سيشمل لقطات صورت قبل أسبوعين خارج المنزل الذي نشأ فيه بايدن في مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا. ويعزز انتماء بايدن لتلك المدينة التي كانت مركزا صناعيا مزدهرا شعبيته بين الناخبين من الطبقة العاملة.

وخدم بايدن 36 عاما في مجلس الشيوخ ممثلا لولاية ديلاوير وثمانية أعوام في منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك

أوباما.

وببلوغه السادسة والسبعين سيصبح بايدن ثاني أكبر مرشح في انتخابات الحزب الديمقراطي بعد السيناتور بيرني ساندرز (77 عاما).

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2019

وبإعلانه يصل عدد الديمقراطيين الطامحين للفوز بترشيح الحزب إلى 19 عضوا. وتساءل مراقبون سياسيون في الأسابيع الأخيرة عما إذا

كان بايدن قد أرجأ قراره بسبب مزاعم ظهرت في الآونة الأخيرة لامرأتين قالتا إنهما شعرتا بالضيق مما فعله بايدن معهما في وقت

سابق أثناء مناسبات عامة.

ورد بايدن على المزاعم في وقت سابق هذا الشهر بقوله إنه يعتقد أنه لم يتصرف بشكل غير ملائم مطلقا طوال سنواته في الحياة العامة.

ورجح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السيناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف ترمب في تغريدة نشرها في 17 أبريل على تويتر: "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان...".

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر مطلع أن بايدن أخبر أنصاره بنيّته الترشح للانتخابات الرئاسية، وطلب المساعدة في جمع المساهمات والتبرعات اللازمة.