ترمب: "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأكثر كذباً

غرد الرئيس الأميركي، دوتالد ترمب، مهاجماً صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" واتهمها بالكذب.

وقال ترمب في نص التغريدة، الجمعة: "في رأيي، واشنطن بوست ونيويورك تايمز من أكثر وسائل الإعلام كذباً. هما حقا من أعداء الشعب".

The Washington Post and New York Times are, in my opinion, two of the most dishonest media outlets around. Truly, the Enemy of the People! https://t.co/AG3vccsJvg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

ولم يوضح ترمب سبب التغريدة الغامضة، ولكنها جاءت عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، والذي برأ ترمب من التواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، وكذلك من أي محاولات لعرقلة العدالة والتحقيق.