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ترمب: "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأكثر كذباً

المصدر: دبي - العربية.نت
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غرد الرئيس الأميركي، دوتالد ترمب، مهاجماً صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" واتهمها بالكذب.

وقال ترمب في نص التغريدة، الجمعة: "في رأيي، واشنطن بوست ونيويورك تايمز من أكثر وسائل الإعلام كذباً. هما حقا من أعداء الشعب".

ولم يوضح ترمب سبب التغريدة الغامضة، ولكنها جاءت عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، والذي برأ ترمب من التواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، وكذلك من أي محاولات لعرقلة العدالة والتحقيق.

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