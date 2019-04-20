ماذا فعل محامو ترمب قبل إعلان تقرير مولر؟

كشف اثنان من محامي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن محامي الرئيس قضوا 10 ساعات على الأقل في مراجعة تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، حول احتمال تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، وذلك قبل إعلان التقرير.

وذهب رودي غولياني، وجاي سيكولو، ومحاميان آخران لترمب إلى وزارة العدل الثلاثاء والأربعاء لإلقاء نظرة مبكرة على التقرير، المكون من 448 صفحة، والذي يهدف لتحديد إن كانت حملة ترمب تواطأت مع روسيا، وإن كان ترمب عرقل التحقيق. وأُعلن التقرير، الخميس.

وقال وزير العدل وليام بار، الخميس، إنه تم السماح لمستشار البيت الأبيض ومحامي ترمب الشخصيين بالاطلاع على التقرير المنقح. ويواجه بار انتقادات من مشرعين ديمقراطيين بسبب تعامله مع تقرير مولر.

ولم يذكر بار القدر الذي سمح لمحامي الرئيس بالاطلاع عليه لكن سيكولو وغولياني قالا إنهما راجعا النسخ المنقحة للتقرير من حوالي الساعة الرابعة عصرا إلى التاسعة مساء الثلاثاء، ومن العاشرة والنصف صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا الأربعاء، ودونا ملاحظاتهما.



وذكر غولياني أن المراجعة طمأنتهم بأن التقرير لا يحتوي على أي مفاجآت.

وأوضح سيكولو أن فريق المحامين الشخصيين لترمب كان مسرورا بالنتيجة التي خلص إليها التحقيق وهي "لا تواطؤ ولا عرقلة" مقتبسا بذلك التعبير الذي استخدمه ترمب مرارا.