ترمب يعزي ويندد بالاعتداءات الإرهابية في سريلانكا

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، بالاعتداءات الإرهابية في سريلانكا بعد سلسلة من التفجيرات في الكنائس والفنادق أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا، معربا عن "تعازيه القلبية الحارة" لشعب سريلانكا.

وكتب على تويتر "تعازينا القلبية الحارة من شعب الولايات المتحدة لشعب سريلانكا للهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق. نحن على استعداد للمساعدة".

وأعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، أن انتحارياً قتل ثلاثة شرطيين عندما فجر نفسه في مبنى في الضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو.

موضوع يهمك أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإرهابية إلى 207 ونحو 450 جريحا، وأفادت مصادر إعلامية... تفجيرات سريلانكا.. ارتفاع عدد القتلى إلى 207 ونحو 450 جريحا العرب و العالم

وكان هذا الانفجار الذي وقع بعيد ظهر الأحد في أوروغوجداواتا الثامن الذي يضرب الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا. وما زالت حصيلة الاعتداءات التي بلغت 160 قتيلاً على الأقل، مؤقتة.

وضربت اعتداءات كنائس وفنادق يوم عيد الفصح الكاثوليكي في العاصمة كولومبو ومدينتين أخريين في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب آسيا.