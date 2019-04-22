ترمب للكونغرس: لا يمكنكم عزلي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، إن "الجرائم الكبيرة والجنح فقط يمكن أن تقود لعزلي"، بعد نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ومحاولات "عرقلة" التحقيق.

وأضاف في تغريدة له على تويتر: "لم أرتكب جرائم (لا تواطؤ لا عرقلة)، بالتالي لا يمكن إقالتي. كانت جرائم ارتكبها الديمقراطيون، وليس رئيسكم الجمهوري".

واعتبر أن "أخيراً.. الطاولة تنقلب على مطاردة الساحرات".

ومنذ نشرت وزارة العدل تقرير مولر الخميس، دعا العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين، ممن ينتمون إلى الجناح الأيسر في الحزب، إلى بدء إجراءات عزل ترمب.

لكنّ زعماء الحزب الديمقراطي ما زالوا يرفضون هذا الخيار، وقد دعوا بدلاً من ذلك إلى السعي لإلحاق الهزيمة بترمب في انتخابات العام المقبل.

ولكن في ظلّ الكونغرس الحالي، المنقسم بين الحزبين، تبدو فرص بدء إجراءات لعزل ترمب ضئيلة للغاية.