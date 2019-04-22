سيناتور أميركي لتركيا: حان وقت الاختيار.. إما إف-35 أو إس-400!

أكد عضو بارز بمجلس الشيوخ الأميركي أنه إذا أصرت تركيا على المضي قدما في صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 فستكون عرضة لفرض الولايات المتحدة عقوبات ضدها، بالإضافة إلى تجميد تسليم المقاتلات الشبح الأميركية طراز F-35.

وأضاف سيناتور روبرت مينينديز، في تصريحات حصرية لألكسيس بابشيلاس، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "كاثيميريني" Kathimerini اليونانية الشهيرة، أنه "لا يوجد أدنى فرصة لحصول أنقرة على مقاتلات F-35، حيث سيتم فرض عقوبات ضدها بموجب القانون الموجود حاليا، نظرا لقيامها بشراء منظومة صاروخية كبيرة من روسيا، وهذا نشاط يخضع للعقوبة ضد أي بلد في العالم، بما في ذلك تركيا. ولا يوجد أي وسيلة لقبول تواجد مقاتلات من طراز F-35 إلى جانب صواريخ طراز S-400."

وأوضح سيناتور مينينديز أن منظومة S-400 يمكنها أن ترصد جوهر التقنية المستخدمة في المقاتلات طراز F-35، لذا فمن المستحيل أن تسمح واشنطن بحدوث ذلك.

وأشار السيناتور الديمقراطي إلى أنه بعض أقوى مؤيدي صفقة بيع مقاتلات F-3 إلى تركيا ومسؤولين أميركيين آخرين، من الذين يعتقدون أن أنقرة لا تزال شريكاً أمنياً رئيسياً في المنطقة، أوضحوا "هذا الأمر بشكل تام.. وأنه ببساطة لا يمكن أن يحدث".

نقل القواعد الأميركية إلى اليونان

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفكر في نقل القواعد العسكرية الأميركية من تركيا إلى اليونان، إذا استمر تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة، قال مينينديز إنه على الرغم من أنه لا يعتقد أن هذا سيحدث، فإن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لحماية الأمن القومي، بما في ذلك نقل قواعدها الجوية إلى مواقع أخرى.

فيما يتعلق بمشروع قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط، الذي قدمه مينينديز مع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، قال مينينديز إنه يُظهر أن الكونغرس الأميركي يعترف بأهمية الدول المعنية (اليونان وقبرص وإسرائيل).

كما رحب مينينديز باتفاقية برسبيس بين اليونان وشمال مقدونيا، التي تنهي خلافات دامت 27 عاما، مشيرا إلى أنها ستسمح لليونان بلعب دور مهم في البلقان.