صحيفة: عقوبات أميركية تهدد مستوردي النفط الإيراني

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، أن الولايات المتحدة تتأهب كي تعلن الاثنين ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أميركية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى. وتضغط واشنطن على طهران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم متطرفين عبر الشرق الأوسط.

وإلى جانب العقوبات، منحت أميركا أيضاً استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى. وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

وقال الكاتب بالصحيفة، جوش روجين، نقلاً عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأميركية لم يكشف النقاب عنهما، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، سيعلن الاثنين "إنه اعتباراً من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حالياً النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".



ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير. كما امتنع متحدث باسم الخارجية الأميركية عن التعليق.



كذلك كرر مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة، فرانك فانون، الأربعاء، موقف الإدارة بأن "هدفنا هو وقف الصادرات الإيرانية تماماً بأسرع ما يمكن".



وتتابع دول أخرى لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الاستثناءات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، ابراهيم كالين، الثلاثاء الماضي، إن بلاده تتوقع أن تمدد الولايات المتحدة استثناء تم منحه لأنقرة بمواصلة شرائها النفط من إيران دون خرق العقوبات الأميركية.