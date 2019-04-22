مسؤول أميركي: أي تحرك من إيران لغلق مضيق هرمز غير مقبول

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن أي تحرك من إيران لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي رداً على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني لن يكون مبررا ولا مقبولا.

وأبلغ المسؤول مجموعة صغيرة من الصحافيين، طالبا عدم ذكر اسمه أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، واثق من أن دول الخليج ملتزمة بتعهداتها لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول الثماني التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأميركية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لدراسة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عقب إنهاء الإعفاءات.

وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين يبحثون الآن سبل منع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية القائمة.