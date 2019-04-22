مشاهدات "سي. إن. إن" في انهيار.. وترمب: مبروك!

ذكر تقرير أن مشاهدات قناة "سي. إن. إن" تنخفض بوتيرة متواصلة، مما دفع الرئيس الأميركي، الذي لطالما انتقده المحطة، إلى التغريد "مباركاً" بهذا الانهيار.

وغرّد ترمب على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الاثنين ناشراً التقرير، ومعلقاً بكلمة واحدة هي: "مبروك".

ويلحظ التقرير الذي أعده مركز Nielsen Media Research، أن مشاهدات "سي. إن. إن" كانت في أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي. وفي التفاصيل، وفي الفترة الممتدة من 8 إلى 12 أبريل/نسيان شاهد البرنامج الرئيسية للمحطة 690 ألف شخص فقط، منهم 180 ألف من العمرية من 25 إلى 54 عاماً والتي تعتبر الأهم.

في المقابل وعلى سبيل المثال، برامج محطة "أم. أس. أن. بي. سي" جذبت مليوناً و600 ألف مشاهد الأسبوع الماضي. كما أن محطة "فوكس نويز" جذبت مليونين و400 ألف مشاهد.

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وبهذا كانت "فوكس نيوز" متصدرة المحطات الأميركية الأسبوع الماضي، بينما حلّت "سي. أن. أن" في المرتبة 15، وراء قنوات أقل أهمية كـ"ديسكفري شانيل" و"فود نتوورك".

يذكر أن مشاهدات "سي. أن. أن" تستمر بالانخفاض منذ إصدار تقرير المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية عام 2016 روبرت مولر والذي نقضت نتائجه الحملة التي شنتها المحطة على ترمب.