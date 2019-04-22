واشنطن: مقتل 4 أميركيين على الأقل باعتداءات سريلانكا

قتل أربعة أميركيين على الأقل في الاعتداءات التي هزت سريلانكا بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل نحو 300 شخص، وفق ما أعلن مسؤول أميركي الاثنين.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية إن العديد من المواطنين الأميركيين أصيبوا بجروح خطيرة في الاعتداءات، التي استهدفت كنائس وفنادق فاخرة.

وأضاف: "سنواصل العمل لتقديم مساعدة ودعم إلى جميع المواطنين الأميركيين المتضررين وعائلاتهم"، رافضاً كشف مزيد من التفاصيل عن الضحايا "احتراماً للحياة الخاصة" لأسرهم.

وبين الأميركيين الأربعة القتلى ديتر كوفالسكي، الذي كان يعمل تقنياً في شركة بريطانية للخدمات التربوية، وفق الأخيرة.

وكان كوفالسكي قد كتب رسالة أخيرة على موقع فيسبوك استعداداً للتوجه إلى دنفر في كولورادو حيث يقيم، بعد رحلة عمل إلى سريلانكا.