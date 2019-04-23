ترمب وميلانيا يزوران فرنسا في يونيو ويلتقيان بماكرون

أعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا سيزوران فرنسا في السادس من يونيو/حزيران حيث سيلتقي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان البيت الأبيض وقصر بكنغهام البريطاني قد قالا إن ترمب وزوجته سيزوران المملكة المتحدة من الثالث إلى الخامس من يونيو/حزيران حيث سيلتقي الرئيس الأميركي بالملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

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وقالت ماي في بيان إن "زيارة الدولة هذه فرصة لتعزيز علاقتنا الوثيقة أصلا في مجالات مثل التجارة والاستثمار والأمن والدفاع، ولبحث كيفية بناء هذه العلاقات في الاعوام المقبلة". وتعول ماي على حليفها الأميركي في مرحلة ما بعد بريكست.

من جهته، قال البيت الأبيض إن زيارة الدولة "ستجدد تأكيد العلاقة الدائمة والمميزة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وكانت ماي دعت ترمب بعيد تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017، لكن زيارة الدولة التي أعلنت سابقا تحولت إلى مجرد "زيارة عمل" في تموز/يوليو 2018 بسبب دعوات إلى التظاهر على خلفية مواقف ترمب وخصوصا في ملف الهجرة. وأعلنت رئاسة الوزراء يومها أن زيارة الدولة تبقى قائمة.