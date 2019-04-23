ترمب يزور بريطانيا في يونيو

أعلن قصر باكنغهام أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيقوم بزيارة لبريطانيا في يونيو، بدعوة من الملكة إليزابيث الثانية.

وقال القصر الثلاثاء إن ترمب وزوجته ميلانيا "قبلا دعوة من جلالة الملكة للقيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة". وستتم الزيارة في الفترة من 3-5 يونيو.

وكان ترمب قد قام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة في الصيف الماضي، لكن هذه الزيارة لم تكن زيارة دولة، والتي تتميز عادة بأبهة ملكية تشمل مأدبة مع الملكة في قصر باكنغهام.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وجهت لترمب دعوة لزيارة دولة قبل أكثر من عامين، ولكن تم تأجيل هذه الرحلة وسط مخاوف بشأن استقبال الرئيس وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.