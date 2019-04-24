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ترمب يشكو سوء معاملة تويتر.. ويلتقي رئيسه!

المصدر: دبي - العربية.نت
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لم تمضِ ساعات على انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسة تويتر تجاهه، حتى التقى الرئيس التنفيذي لموقع التغريدات الشهير.

فقد نشر ترمب في تغريدة على حسابه صورة تجمعه بالرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي في البيت الأبيض.

وقال ترمب تعليقاً على الصورة: "لقد تحدثنا بشكل عام حول عدد من الموضوعات المتعلقة بدنيا الإعلام الاجتماعي، ومنصاته المختلفة، ونأمل في مواصلة الحوار المفتوح."

لكن المفارقة أن الصورة واللقاء أتيا بعد شكوى الرئيس من سوء معاملة تويتر له.

إذ قال في تغريدات سابقة، قبيل لقائه دورسي: "أفضل ما حصل لتويتر هو دونالد ترمب، لكن تويتر متحيزة ضدي، ولا تعاملني بشكل جيد كجمهوري".

كما اعتبر أن تويتر تمارس نوعًا من الرقابة عليه، و"لولا ذلك لكان لديه الكثير من المتابعين أكثر من الموجودين حاليًا."

يذكر أن ترمب كان قد اتهم سابقاً وفي أكثر من مناسبة تويتر وفيسبوك بتقليل عدد المستخدمين في حسابه، معتبراً أن المنصتين لا تخصصان الأماكن الكافية لآراء الجمهوريين.

كلمات دالّة

#ترمب

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