ترمب يشكو سوء معاملة تويتر.. ويلتقي رئيسه!

لم تمضِ ساعات على انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسة تويتر تجاهه، حتى التقى الرئيس التنفيذي لموقع التغريدات الشهير.

فقد نشر ترمب في تغريدة على حسابه صورة تجمعه بالرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي في البيت الأبيض.

وقال ترمب تعليقاً على الصورة: "لقد تحدثنا بشكل عام حول عدد من الموضوعات المتعلقة بدنيا الإعلام الاجتماعي، ومنصاته المختلفة، ونأمل في مواصلة الحوار المفتوح."

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

لكن المفارقة أن الصورة واللقاء أتيا بعد شكوى الرئيس من سوء معاملة تويتر له.

إذ قال في تغريدات سابقة، قبيل لقائه دورسي: "أفضل ما حصل لتويتر هو دونالد ترمب، لكن تويتر متحيزة ضدي، ولا تعاملني بشكل جيد كجمهوري".

كما اعتبر أن تويتر تمارس نوعًا من الرقابة عليه، و"لولا ذلك لكان لديه الكثير من المتابعين أكثر من الموجودين حاليًا."

“The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump.” @MariaBartiromo So true, but they don’t treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

يذكر أن ترمب كان قد اتهم سابقاً وفي أكثر من مناسبة تويتر وفيسبوك بتقليل عدد المستخدمين في حسابه، معتبراً أن المنصتين لا تخصصان الأماكن الكافية لآراء الجمهوريين.