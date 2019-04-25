بومبيو: هجمات سريلانكا استلهمت نهج داعش

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية الأربعاء، إن "كل المؤشرات" تدل على أن تفجيرات يوم الأحد التي قتلت 359 شخصا في سريلانكا استلهمت نهج تنظيم داعش.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس نيوز): "كل المؤشرات تدل على أن هذا كان على الأقل بإلهام من تنظيم داعش".

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وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى الهجمات الدامية التي استهدفت سريلانكا، الأحد الماضي، وخلفت مئات الضحايا، حيث أعلن التنظيم تبنيه عبر وكالة "أعماق" التابعة له.

وكان متحدث باسم الشرطة السريلانكية قد أعلن في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 310 قتلى.