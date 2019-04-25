شاهد.. جو بايدن يعلن ترشحه لرئاسيات أميركا 2020

دخل جو بايدن رسمياً سباق الرئاسة لعام 2020. وأعلن نائب الرئيس في عهد الرئيس، باراك أوباما، ترشحه في مقطع مصور نُشر صباح اليوم الخميس.

وتمثل هذه الخطوة ما يعتقد على الأرجح أنها الفرصة الأخيرة للسياسي البالغ من العمر 76 عاماً للفوز بالمنصب الذي يتطلع إليه منذ أكثر من ثلاثين عاما. وخاض من أجله حملتين سابقتين.

ويتصدر بايدن، أحد الأسماء الأكثر شهرة في السياسة الأميركية، معظم استطلاعات الرأي للديمقراطيين. لكن كرجل أبيض أكبر سناً أمضى نصف قرن في واشنطن، لم يتضح ما إذا كان سيحظى بدعم الحزب الديمقراطي الليبرالي.

ويواجه بايدن أسئلة كثيرة حول ماضيه، بما في ذلك المزاعم الأخيرة بأنه لمس النساء بطريقة مألوفة للغاية دون موافقتهن. وتعهد بايدن بأن يكون "أكثر حرصا" لاحترام المساحة الشخصية.