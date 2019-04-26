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بايدن يطالب أوباما بعدم دعم ترشحه للرئاسة الأميركية

المصدر: العربية.نت - وكالات
بايدن وأوباما
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طالب نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعدم دعم ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2020.

وبرر بايدن ذلك أمام الصحافيين بأنه على مرشح الرئاسة الديمقراطي الفوز بجدارته.

يذكر أن عدد المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020 قد وصل إلى 20 مرشحاً، ويتصدر بايدن، حتى قبل إعلان ترشحه، معظم استطلاعات آراء الناخبين الديمقراطيين.

وكان بايدن أعلن، الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية في تسجيل مصور، مشدداً على أنه لن يقف مكتوف اليدين بينما يقوم الرئيس دونالد ترمب بتغيير شخصية الأمة الأميركية.

كلمات دالّة

#أوباما, #بايدن, #الانتخابات, #الرئاسة

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