ترمب ينكر دفع مليوني دولار لكوريا الشمالية لرعاية معتقل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تدفع مليوني دولار كتكاليف طبية لكوريا الشمالية في عام 2017 لإطلاق سراح الطالب الجامعي الأميركي أوتو وارمبير.

وتوفي وارمبير بعد فترة وجيزة من نقله جوا للديار في غيبوبة بعد 17 شهرا في الأسر.

وصرح مسؤول أميركي سابق للأسوشيتد برس، أمس الخميس، بأن مبعوثاً أميركياً أرسل لاسترداد وارمبير وقع اتفاقا لدفع مليوني دولار بناء على تعليمات ترمب. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مناقشة مسألة دبلوماسية حساسة. صحيفة "واشنطن بوست" أول من ذكر الطلب.

وأصر ترمب في تغريدة على موقع تويتر اليوم الجمعة على أنه "لم يتم دفع أي أموال لكوريا الشمالية مقابل أوتو وارمبير، ليس مليوني دولار، ليس أي شيء آخر".

وتنفي كوريا الشمالية اتهامات أقارب وارمبير بأنها عذبته.