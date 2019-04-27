أميركا.. السجن 18 شهراً لروسية متهمة بـ"التآمر"

أصدرت محكمة أميركية، الجمعة، حكماً بسجن الروسية ماريا بوتينا 18 شهراً، وهي الوحيدة الموقوفة والمدانة بتحقيق استمر 3 سنوات في تدخل موسكو في السياسة الأميركية.

ووظفت بوتينا، التي تترأس مجموعة صغيرة روسية تنادي بحق حمل السلاح، علاقاتها بـ"الاتحاد الوطني للأسلحة"، لوبي السلاح الأميركي الواسع النفوذ لبناء شبكة اتصالات قوية مع جمهوريين.

وقالت أمام المحكمة في واشنطن: "أطلب بتواضع المسامحة. لست بهذا الشخص الشرير الذي صورته وسائل الإعلام".

وتلقت بوتينا كامل العقوبة، التي طلبها الادعاء، لكن بعد أن أقرت في وقت سابق بالذنب بتهمة التآمر للعب دور عميلة لحكومة أجنبية دون أن تسجل لدى السلطات.

وأمام المرأة، البالغة 30 عاماً، 9 أشهر في السجن بعد أن أمضت نصف العقوبة.

واعتبر المدعون أنه رغم عملها بشكل علني وعدم ارتباطها بأي وكالة استخبارات روسية، إلا أنها مع ذلك تمثل تهديداً للولايات المتحدة.

وقالت بصوت متقطع "أردت مستقبلاً هنا في السياسة الدولية"، مضيفة أنها أرادت فحسب أن تسعى نحو علاقات أميركية - روسية أفضل.

وصرحت أمام المحكمة: "لو كنت أعلم بضرورة التسجيل كعميل أجنبي لفعلت ذلك".

"وصمة عار"

وسارعت موسكو للتنديد بسجن بوتينا، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليها "ملفقة تماماً" وأن الإدانة "وصمة عار مخزية" على النظام القضائي الأميركي.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "الاتهامات الموجهة ضدها وهدفها التأثير على العملية السياسية الداخلية في الولايات المتحدة مفبركة وملفقة تماماً"، لافتة إلى أن بوتينا أُجبرت على الإقرار بالذنب "بسبب ظروف السجن القاسية والتهديد بعقوبة السجن الفادحة"، متهمة النظام القضائي الأميركي بالتصرف طبقاً "لأمر سياسي مباشر".

وتابعت الوزارة أن "مواطنتنا دينت لمجرد أنها روسية"، معتبرة أنها "ضحية المواجهة الشديدة بين القوى السياسية المختلفة في الولايات المتحدة وحملة محمومة ضد روسيا".