أميركا تلاحق رجلاً اقتحم سفارة بيونغ يانغ في "وقت حساس"

أظهرت مذكرة اعتقال اتحادية أن السلطات الأميركية تركز على جنوب كاليفورنيا في ملاحقتها لرجل كان من نشطاء حقوق الإنسان ويتهم بقيادة اقتحام سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا في فبراير.

وأدريان هونج تشانج مطلوب من قبل إسبانيا فيما يتعلق باقتحام السفارة لكن محاميه شجب سعي وزارة العدل الأميركية لسعيها لاعتقاله وتسليمه استناداً إلى "روايات لا يعتد بها لشهود حكومة كوريا الشمالية".

وتستشهد المذكرة بمعلومات من السلطات الإسبانية وتصف هونج تشانج بأنه العقل المدبر لاقتحام نفذه سبعة أفراد لسفارة كوريا الشمالية في مدريد يوم 22 فبراير، وبدأ بتظاهر هونج تشانج بأنه رجل أعمال زائر.

وقام هونج تشانج وستة من زملائه المسلحين بالسكاكين وقضبان الحديد والمناجل والمسدسات الزائفة باقتحام السفارة، وقيدوا القائم بالأعمال وعدداً آخر من الموظفين وتعدوا عليهم بالضرب واحتجزوهم أسرى لعدة ساعات قبل أن يفروا من المجمع وفقاً للمذكرة.

ووقع الاقتحام في وقت حساس قبل أيام من ثاني اجتماع قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالاقتحام بوصفه‭ ‬"هجوما إرهابيا خطيرا"، وأشارت إلى شائعات بأن مكتب التحقيقات الاتحادي كان له دور في هذا الهجوم. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه ليس لواشنطن صلة بهذا.

وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة أمس الجمعة إلى أن السلطات الأميركية تقفت أثر هونج تشانج وتوصلت إلى أنه موجود في مدينة لوس أنجلوس.