في إماءة لتحسين العلاقات.. فنزويلا تفرج عن أميركي مسجون

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح رجل أميركي كان احتجز ضمن موجة الاضطرابات في فنزويلا في 2014، وذلك بعد سجنه لخمس سنوات.

وتم توقيف تود لينينغر (37 عاماً) في أبريل/نيسان 2014 على خلفية ما تصفه أسرته بـ"اتهامات ملفقة"، وأفرج عنه الخميس.

ووصف مسؤول فنزويلي بارز إطلاق سراح الأميركي بأنه "إماءة تستهدف تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".

من جهتها، وصفت الخارجية الأميركية إطلاق سراح لينينغر بـ"المتأخر"، لافتةً إلى أن محكمة فنزويلية كانت أمرت بالإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، في بيان فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، لأنه عنصر في... واشنطن تفرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي أميركا

واتهم مسؤولون فنزويليون الأميركي بمساعدة المعارضة خلال التظاهرات المناهضة للحكومة حينها.

لينينغر القاطن ولاية فلوريدا من بين عدد من الأميركيين الذين وجدوا أنفسهم خلف القضبان في فنزويلا بينما تتعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتم الإفراج عن الأميركي جوشوا هولت بعد سجنه لأكثر من عامين هناك.

وما زال تنفيذيون في شركة "فايف سيتاغو" للنفط، وهم أميركيون، قيد الاحتجاز.