استقالة نائب وزير العدل الأميركي.. "هو من عيّن مولر"

قال نائب وزير العدل الأميركي رود روزنستاين يوم الاثنين إنه استقال من منصبه.

كان روزنستاين هو الذي عين المحقق الخاص روبرت مولر في مايو/أيار 2017 للتحقيق في صلات محتملة بين الحكومة الروسية وحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية.

ولم تكن استقالة روزنستاين مفاجأة. وكان من المتوقع أن يترك منصبه في مارس. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أن ترمب قد رشح بالفعل نائب وزير النقل جيفري روزن ليحل محله.

وظل روزنستاين في منصبه فترة أطول لمساعدة وزير العدل وليام بار على إدارة إصدار نتائج تحقيق مولر الذي استمر 22 شهرا وانتهى في 22 مارس/آذار.