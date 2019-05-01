بومبيو يعتزم لقاء لافروف لبحث أزمة فنزويلا

المصدر: كراكاس، فنزويلا – أسوشييتد برس

قال البيت الأبيض إن وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، يعتزم مناقشة التطورات في فنزويلا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

صرح بذلك مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الذي قال إنه يتوقع أن يتناول بومبيو ولافروف القضية اليوم الأربعاء.

وقال بولتون ومسؤولون أميركيون آخرون إن روسيا مسؤولة عن قرار الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو البقاء في بلاده.

وأفاد بولتون وبومبيو أن مادورو كان مستعدا للسفر إلى كوبا الثلاثاء، بعد محاولة انتفاضة عسكرية ضده حتى أقنعته روسيا بالبقاء.

ولم تقدم الولايات المتحدة أي دليل على هذا التأكيد، وسخر منه مادورو.

ويجري التخطيط لاحتجاجات ضخمة مؤيدة ومناهضة لمادورو في جميع أنحاء فنزويلا.

قال بولتون إن الولايات المتحدة لا تريد تكرار العنف الذي شاب احتجاجات الثلاثاء.