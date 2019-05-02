أميركا.. استقرار طلبات إعانة البطالة بسبب قوة أوضاع سوق العمل

استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة دون تغيير عند مستوى مرتفع في الأسبوع الماضي، لكن اتجاه الطلبات مازال يشير إلى استمرار قوة أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية استقرت عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 230 ألفا في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل نيسان. كانت الطلبات ارتفعت 37 ألفا في الأسبوع السابق وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر أيلول 2017.



كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 215 ألفا في أحدث أسبوع.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 6500 طلب إلى 212 ألفا و500 طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.8 بالمئة في أبريل نيسان.