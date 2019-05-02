رغم التوتر.. محادثات مقبلة بين لافروف وبومبيو

يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاجتماع الأسبوع المقبل مع نظيره الروسي، حيث يحتدم النزاع بين واشنطن وموسكو بشأن فنزويلا.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن بومبيو وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي سيواصلان النقاش الذي لم يسفر عن شيء بشأن أزمة فنزويلا عندما يلتقيان في فنلندا لحضور اجتماع لمجلس القطب الشمالي.

وكان الرجلان قد تبادلا التحذيرات بشأن الموقف في فنزويلا في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء، وقال المسؤول إنهما من المتوقع أن يواصلا هذا النقاش عندما يلتقيان. ولم يكن مسموحا للمسؤول أن يناقش الأمر علنا وتحدث إلى الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتتهم إدارة ترمب موسكو بدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتفضيله على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعتبره واشنطن الزعيم الشرعي للبلاد.