جوليان أسانج يعلن مقاومته طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة

قال قاض بريطاني إن قضية تسليم جوليان أسانغ إلى الولايات المتحدة ستستغرق "عدة أشهر"، حيث يعد جلسة استماع إجرائية جديدة في 30 مايو/أيار.

وأشار القاضي مايكل سنو إلى أنه تقرر عقد جلسة أكثر موضوعية في 12 يونيو/حزيران.

ومثل مؤسس ويكيليكس أمام محكمة في لندن عبر رابط فيديو من السجن، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 50 أسبوعاً بسبب مخالفته شروط الكفالة.

يقول أسانج إنه سيقاوم قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يتهم بالتآمر مع الجندية الأميركية السابقة تشيلسي مانينغ لقرصنة أجهزة حاسوب في البنتاغون، التهمة التي تبلغ عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات.