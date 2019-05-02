ضابط سابق في الـ"سي آي ايه" يقر: تجسست لصالح الصين

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن ضابطاً سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" قد يقضي بقية حياته خلف القضبان بعد أن أقر الأربعاء بذنبه بالتجسس لصالح الصين.

واعتقل جيري شون شينغ لي، البالغ 54 عاماً، في كانون الثاني/يناير 2018 للاشتباه بتزويده الصين معلومات عن شبكة عملاء أميركيين تمكنت بكين من تفكيكها بين عامي 2010 و2012.

وأقر لي أمام قاضي محكمة في المقاطعة الشرقية لفيرجينيا بالتآمر لتزويد الصين بمعلومات متعلقة بالدفاع الوطني، وفق بيان وزارة العدل.

100 ألف دولار

وترك لي عمله كضابط في وكالة الاستخبارات المركزية عام 2007 وانتقل إلى هونغ كونغ. وفي نيسان/أبريل 2010 حدث اتصال بينه وبين ضابطي استخبارات صينيين، وفق وزارة العدل.

وتابعت الوزارة أن الاستخبارات الصينية عرضت عليه مبلغ 100 ألف دولار مقابل معلومات والاعتناء به "مدى الحياة" مقابل تعاونه، مضيفة أنه في أيار/مايو 2010 أنشأ لي وثيقة على حاسوبه المحمول تصف أين تكلف وكالة الاستخبارات المركزية ضباطها بمهمات "ومواقعهم والإطار الزمني لعمليات حساسة للوكالة".

وقالت إن مكتب التحقيقات الفدرالي ضبط أيضاً مذكرات مكتوبة بخط يد لي ومتعلقة بعمله في الـ"سي آي ايه".

"وتتضمن هذه المذكرات من بين أشياء أخرى معلومات استخبارية قام بتزويدها عملاء للوكالة وأسماء حقيقية لعملاء وأماكن لقاءات متعلقة بعمليات أمنية وأرقام هواتف ومعلومات حول منشآت سرية"، وفق وزارة العدل.

"تداعيات خطيرة"

من جهته، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي لمكافحة التجسس، جون براون، إن هناك "تداعيات خطيرة" لما أقدم عليه لي.

وذكر براون أن "لي عرّض أمننا القومي للخطر بمساعدته لحكومة أجنبية عن عمد، كما هدد سلامة أشخاص أبرياء وأمنهم الشخصي، وبالأخص العديد من زملائه السابقين في الاستخبارات".

من جانبه، اعتبر مدير الـ"أف بي آي"، كريستوفر راي، أن الصين تشكل أخطر تهديد استخباري على الولايات المتحدة.

وقال راي في خطاب أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إن الصين تشكل تهديداً للمصالح الأميركية "متعدد الصعد".

وأضاف: "إنهم يقومون بذلك عبر أجهزة الاستخبارات الصينية والشركات الحكومية والشركات الخاصة والخريجين من الطلاب والباحثين وفاعلين متنوعين يعملون لصالح الصين".

ويتوقّع أن يصدر الحكم بحق لي في 23 آب/أغسطس، وهو يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.