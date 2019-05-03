الأمطار تغرق وسط أميركا.. وتهدد بفيضان الأنهار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن موجة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة تتحرك عبر وسط الولايات المتحدة الخميس، تهدد بحدوث فيضانات تغمر عدة مناطق امتلأت فيها الأنهار بالفعل جراء أمطار سابقة.



وقالت الهيئة إن العواصف التي قد تصاحبها رياح عاتية وربما ثلوج قد تتسبب في فيضان مياه العديد من الأنهار، كما ارتفع منسوب المياه بها فوق المتوسط بالفعل، في مناطق منها أجزاء من ولايتي أوهايو ومسيسبي.





من جهته، أوضح الخبير في الهيئة في ماريلاند بوب أورافيك: "لن يتطلب الأمر الكثير من الأمطار الإضافية لحدوث فيضان".



كما أشر أورافيك إلى أن تحذيرات من الفيضانات صدرت في شمال تكساس وشرق أوكلاهوما وشمال أركنسو وجنوب وادي نهر أوهايو، الذي يضم أجزاء من ميزوري وإيلينوي وإنديانا وكنتاكي.