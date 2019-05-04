فلوريدا.. طائرة بوينغ تقل 136 راكبا "تنزلق" في نهر

أعلن رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية على تويتر أن طائرة تجارية "سقطت في النهر" ليل الجمعة، ما أدى إلى إصابة 21 شخصاً، وقال "إن كل الأشخاص الذين نُقلوا إلى مستشفى للعلاج وعددهم 21 شخصا حالتهم طيبة".

وأضاف أن فرق الإطفاء والإنقاذ موجودة في موقع الحادث.

وتابع" كل الموجودين على متن الطائرة أحياء وتم حصرهم"، ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء.

من جهته، أوضح متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأميركية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا أن طائرة تجارية من طراز بوينغ 737-800 تحمل 136 شخصاً انزلقت إلى نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل بعد هبوطها ليل الجمعة.

وقالت القاعدة إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج في نحو الساعة 9.40مساء بالتوقيت المحلي..

Breaking: A commercial plane carrying around 150 people is in the St. Johns River near the Jacksonville Naval Complex in Jacksonville, Florida. The plane reportedly skidded off the runway into the water. All people are accounted for. pic.twitter.com/WUrVH4h0YI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 4, 2019

إلى ذلك، أكد مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر أن "الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم".

من جهتها، أعلنت شركة بوينغ أنها على علم بهبوط طائرة بنهر في فلوريدا، وأنها في صدد جمع المعلومات عن الحادث.

وقال ليني كيري رئيس بلدية جاكسونفيل على "تويتر" إن الرئيس دونالد ترمب اتصل به ليعرض عليه المساعدة.