بومبيو يدعو إلى "رحيل" الروس من فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "الرحيل" من فنزويلا.

وتابع الوزير الأميركي في تصريح لشبكة "ايه بي سي" "على الروس الرحيل"، مضيفا "كما على جميع الدول التي تتدخل في حق الشعب الفنزويلي في استعادة الديمقراطية، الرحيل أيضا".

وأوضح أنه ستكون له "محادثات موسعة أكثر" حول الوجود الروسي في فنزويلا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي سيلتقيه "بعد أيام عدة" على هامش اجتماع في فنلندا.

وقال بومبيو أيضا "الهدف واضح جدا، نريد أن يرحل الروس والإيرانيون والكوبيون".

وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن الجمعة أن فلاديمير بوتين "لا يسعى على الإطلاق إلى التورط في فنزويلا بأكثر من رغبته برؤية الأمور تتطور إيجابيا"، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين الاثنين.

وردا على سؤال حول ما قاله ترمب بهذا الإطار قال بومبيو السبت "لم أنتبه إلى الإطار الذي جاءت فيه هذه العبارة"، مضيفا "الرئيس قالها بشكل واضح، نريد أن يرحل الجميع وهذا يشمل الروس".

وكانت الولايات المتحدة صعدت قبل إيام الضغوط على الأطراف التي تدعم النظام الفنزويلي بمواجهة الزعيم المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، وتعترف به واشنطن ونحو خمسين دولة.

وكان بومبيو أعلن عصر الثلاثاء أن مادورو كان على وشك مغادرة فنزويلا للجوء في كوبا صباح اليوم نفسه، لولا مطالبة الروس له بـ"البقاء".

وتابع بومبيو الأحد "من دون الكوبيين لم يكن بإمكان مادورو البقاء في السلطة، لأنهم يقيمون حزاما أمنيا" حول مقر الرئيس "الذي لا يثق بجيشه".

وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت الاثنين وصول بعثة دبلوماسية إيرانية إلى كراكاس للتفاوض حول فتح خط جوي تجاري بين البلدين.