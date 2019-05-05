ترمب يباغت الصين ويضاعف رسوم منتجات بـ200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستزيد ابتداء من يوم الجمعة المقبل، الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%، معرباً عن أسفه لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم "ببطء شديد".

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على "تويتر": "خلال 10 أشهر دفعت الصين رسوماً جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25% على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10% على 200 مليار دولار من بضائع أخرى"، مضيفاً أن نسبة الـ10% سترتفع إلى 25% بدءاً من يوم الجمعة.

وأضاف ترمب أن المفاوضات التجارية مع الصين "تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض.. كلا"، في إشارة إلى عدم قبوله بالأمر وعدم وجود أي تقدم في المفاوضات.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتوصل فيه واشنطن وبكين إلى تقدم في المفاوضات الجارية، ومن المتوقع أن يصل نائب الرئيس الصيني إلى واشنطن يوم الأربعاء المقبل، في إطار احتواء الأزمة، فيما يشير قرار الرئيس الأميركي إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ترمب في إشارة إلى الرسوم التي تسددها الصين: "هذه المدفوعات مسؤولة جزئياً عن نتائجنا الاقتصادية العظيمة".

وخلال الأشهر الماضية، عقد مسؤولون من الصين وأميركا عدة مفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق من شأنه حل شكاوى ترمب بشأن الممارسات التجارية الصينية والعجز التجاري الأميركي المزمن مع الصين.

غير أن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشن، قال في بيان رسمي أصدره البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن المحادثات الأخيرة في بكين كانت "مثمرة".