ترمب: على مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، أن على المدعي الخاص روبرت مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن التحقيق الذي أجراه حول مسألة تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.

....to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

وطلبت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي من مولر الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 15 مايو بشأن التحقيق الذي قاده على مدى نحو عامين، والذي انتهى بتبرئة الرئيس ترمب وحملته الانتخابية من أي تواطؤ مع الجانب الروسي.

وفي رد فعله على الدعوة، قال ترمب عبر "تويتر": "لم تكن هناك أي جريمة، إلا من قبل الطرف الثاني (وهو أمر من المذهل أن التحقيق لم ينظر فيه) ولا عرقلة. على بوب (روبرت) مولر عدم الإدلاء بشهادته".

وقال ديفيد سيسيلين، وهو نائب ديمقراطي في اللجنة القضائية، لشبكة "فوكس نيوز" إن اللجنة اقترحت تاريخ 15 مايو ليدلي مولر بشهادته أمام الكونغرس بانتظار موافقة المدعي الخاص عليه.

وقال سيسيلين إنه لا يوجد "ضمان تام" بأن مولر سيدلي بشهادته لكنه أوضح أن "البيت الأبيض أشار حتى الآن إلى أنه لن يتدخل".

وكان ترمب ذكر أن تقرير مولر برّأه من تهم التعاون مع روسيا لكن الديمقراطيين يريدون طلب أدلة من مولر تشير إلى أن الرئيس قد يكون عرقل القضاء.