مسؤولون: واشنطن سترسل 4 قاذفات إلى الشرق الأوسط

قال مسؤولون أميركيون لرويترز اليوم الثلاثاء، إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52. وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قال يوم الأحد، إن إدارة ترمب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

يأتي ذلك فيما وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه "حرب نفسية"، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن كيوان خسروي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، قوله: "تصريح بولتون استخدام أخرق لحرب نفسية مستهلكة".

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي قال يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.

وبدوره، اعتبر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، أن نشر حاملة طائرات أميركية في منطقة الشرق الأوسط هو "رد على مؤشرات حول وجود تهديد جدي من قبل قوات النظام الإيراني".