ميلانيا ترمب تعلن توسيع مبادرة "كن الأفضل"

تحتفل السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترمب بالذكرى السنوية لمبادرة "كن الأفضل" للأطفال من خلال الإعلان عن خطط لتوسيعها.

يوافق اليوم الثلاثاء ذكرى مرور عام على إطلاق السيدة الأولى الأميركية مبادرتها التي تركز على رفاهية الطفل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعاطي المخدرات.

تعتزم ميلانيا إقامة احتفال رائع في حديقة الورود في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن تناقش توسيع اثنين من الركائز الثلاث للبرنامج بناءً على ما تعلمته خلال العام الماضي.

ويقول مكتب ميلانيا إن التركيز على تعاطي المخدرات سيشمل الآن جميع الأطفال، وليس فقط الرضع والأمهات الصغار.

سيتم توسيع دعامة وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما هو أبعد وأشمل من التنمر لتشمل السلامة على الإنترنت.

قامت السيدة الأولى بزيارة مستشفيات ومدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم لتعزيز مبادرة "كن الأفضل" وأهدافها.