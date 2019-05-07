هذا موعد لقاء بومبيو ولافروف المرتقب في سوتشي

أفادت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي في روسيا يوم 14 مايو/أيار.



ومن المرجح أن يتناول الوزيران الأزمة السياسية في فنزويلا، والبرنامج النووي في كوريا الشمالية.

موضوع يهمك عاد اسم النائبة العراقية هيفاء الأمين مجدداً إلى الواجهة في العراق، الاثنين، بعد خروج تظاهرة في ذي قار (جنوب العراق)... مجدداً.. "هيفاء" تغضب العراقيين بعد انتقادها "اللطميات" العراق

إلى ذلك، يناقش الوزيران موضوعات أخرى عديدة، إذ إن بلديهما ما زالا مختلفين بشأن سوريا وأوكرانيا، والحد من التسلح النووي، بالإضافة إلى احتجاز روسيا الضابط السابق بمشاة البحرية الأميركية بول ويلان لاتهامات بالتجسس ينفي صحتها.

وكان الرجلان قد تبادلا التحذيرات بشأن الموقف في فنزويلا في مكالمة هاتفية، ومن المتوقع أن يواصلا هذا النقاش عندما يلتقيان.

يذكر أن إدارة ترمب تتهم موسكو بدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتفضيله على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعتبره واشنطن الزعيم الشرعي للبلاد.