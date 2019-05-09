أميركا تحتجز سفينة كورية شمالية انتهكت العقوبات

قالت الإدارة الأميركية إنها صادرت سفينة شحن كورية شمالية، يقول مسؤولون أميركيون إنها كانت تستخدم لنقل فحم، ما ينتهك العقوبات الدولية.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، مصادرة السفينة "وايز أونست" والتي احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضي وكان على متنها أكثر من 20 بحارا.

وقال مسؤولون أميركيون إن الدفع للصيانة ومعدات السفينة تم بالدولار الأميركي من خلال بنوك أميركية.

وأعلن عن ذلك في وقت توتر بين الدولتين.

وجاء بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه بأنهما صاروخان قصيرا المدى في ثاني إطلاق للأسلحة خلال خمسة أيام.

ويمكن أن يعتبر الإطلاق علامة على أن محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في خطر.