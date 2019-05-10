البنتاغون تخصص 1.5 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اعتزامها تخصيص 1.5 مليار دولار أميركي للمساهمة في تمويل بناء جدار بطول 80 ميلا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

تم اقتطاع المبلغ من مدخرات في عدد من البرامج الدفاعية، بما فيها برنامج يدعم الجيش وقوات أمنية أخرى في أفغانستان.

كانت البنتاغون حولت مليار دولار من حسابات ميزانية أفراد الجيش لدعم بناء الجدار.

والمبلغ الإجمالي المجمع البالغ 2.5 مليار دولار يأتي بمثابة استجابة لإعلان الرئيس دونالد ترمب حال طوارئ وطني على الحدود.

وكان ترمب استخدم حق النقض (فيتو) ضد محاولة الكونغرس إلغاء حال الطوارئ.

ومن المتوقع أن تحول البنتاغون أيضا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من ميزانيات الإنشاءات العسكرية للمساهمة في تمويل بناء الجدار. ولم يتم الإعلان عن هذه الخطط بعد.