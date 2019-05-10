بومبيو يلتقي بوتين ولافروف في موسكو

قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى روسيا في الفترة من 12 إلى 14 مايو.

وأضافت الوزارة أن بومبيو سيجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وذكرت الوزارة في بيان أنهم سيبحثون "مجموعة كاملة من التحديات الثنائية والمتعددة". وهذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ عشرة أشهر.

كما من المرجح أن يتناول الوزيران الأزمة السياسية في فنزويلا، والبرنامج النووي في كوريا الشمالية.

إلى ذلك، يناقش الوزيران موضوعات أخرى عديدة، إذ إن بلديهما ما زالا مختلفين بشأن سوريا وأوكرانيا، والحد من التسلح النووي، بالإضافة إلى احتجاز روسيا الضابط السابق بمشاة البحرية الأميركية بول ويلان لاتهامات بالتجسس ينفي صحتها.

وكان الرجلان قد تبادلا التحذيرات بشأن الموقف في فنزويلا في مكالمة هاتفية، ومن المتوقع أن يواصلا هذا النقاش عندما يلتقيان.

يذكر أن إدارة ترمب تتهم موسكو بدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتفضيله على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعتبره واشنطن الزعيم الشرعي للبلاد.