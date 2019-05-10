ترمب: سأتنافس مع جو الشرير أو بيرني المجنون برئاسيات 2020

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن اقتناعه بأن المرشح الديمقراطي الذي سينافسه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 سيكون جو بايدن أو بيرني ساندرز.

وغرد صباح الجمعة بين رسالتين حول المفاوضات التجارية مع الصين "في رأيي سيكون المرشح الديمقراطي إما جو الشرير أو بيرني المجنون".

وقال "يختفي الآخرون بسرعة البرق!"، مشيرا إلى نحو 20 مرشحا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ومنذ أسابيع يضاعف ترمب هجماته على بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما ما يدل على أنه يعتبره خصما حقيقيا.

وفي نهاية نيسان/أبريل قال لقناة "فوكس نيوز"، "أعرفه منذ زمن بعيد. إنه رجل ضعيف".

وأضاف "لن يكون قادرا على مواجهة الرئيس الصيني شي جينبينغ، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك. إنه مستوى آخر من الطاقة والذكاء صراحة".

وتعرض بايدن مؤخرا لانتقادات على مواقف متطفلة وتصرفات غير لائقة حيال نساء. وأكد أنه لم يقصد إحراج أي شخص عمدا.