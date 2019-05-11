البنتاغون يبحث خطة طويلة لدعم سياسات ترمب بشأن الهجرة

زار القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، اليوم السبت، الحدود الأميركية مع المكسيك للمرة الثانية في الوقت الذي يسعى فيه البنتاغون لوضع خطة طويلة المدى لدعم سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة.

وتوجه شاناهان إلى ماكالين في ولاية تكساس للقاء المسؤولين عن الحدود وتفقد منشأة مخصصة للتعامل مع طلبات الهجرة ومركزا لدوريات الحدود. تأتي الزيارة بعد يومين من إعلان البيت الأبيض اعتزام ترمب ترشيح شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينغ، لتولي منصب وزير الدفاع.

وقال البنتاغون أمس الجمعة إن شاناهان اعتمد تحويل 1.5 مليار دولار لبناء ما يزيد على 130 كيلومترا من الحواجز على الحدود مع المكسيك ضمن مشروع يتم تنفيذه على مراحل، بسبب عدم حصول ترمب على موافقة الكونغرس على تمويل كامل لبناء الجدار الحدودي.

ويحرص ترمب على أن يكون للجيش الأميركي دور أكبر فيما يتعلق بالحدود الأميركية المكسيكية. ورغم انتقاد عدد من أعضاء الكونغرس فإن مسؤولين في البنتاغون قالوا إنهم يتطلعون لوضع خطة أطول أمدا للدعم.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحافيين المرافقين له أثناء زيارته للحدود إن دعم الجيش لن يستمر "إلى أجل غير مسمى. إنه سيكون لفترة زمنية محدودة".