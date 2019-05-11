الصين: اتفقنا مع واشنطن على المزيد من محادثات التجارة

قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه لوسائل إعلام رسمية صينية في الولايات المتحدة، الجمعة، إن الصين وأميركا اتفقتا على إجراء المزيد من محادثات التجارة في بكين، وذلك بعد جولة مناقشات في واشنطن وصفها بأنها صريحة وبناءة.

وقال ليو إنه لا يعتقد أن اتفاق التجارة المحتمل قد "انهار"، مضيفا أن حدوث انتكاسات صغيرة أمر لا مفر منه.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المفاوضين الأميركيين والصينيين أجروا على مدى يومين محادثات تجارية "صريحة وبناءة" وأن... ترمب: سنواصل المفاوضات التجارية مع الصين اقتصاد

وذكر أن أميركا والصين لديهما تفاهمات متبادلة كبيرة، لكن لا تزال هناك خلافات بشأن "قضايا مبدئية".

وأضاف ليو أن الصين لا يمكن أن تقدم تنازلات بشأن تلك "القضايا المبدئية"، لكنه متفائل بحذر بشأن مستقبل محادثات التجارة.

وقال إن الصين تعارض بقوة أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية ويتعين عليها أن ترد على تلك الزيادة.

ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.